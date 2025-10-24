Врачи спасли девушку после тяжелой аварии

В МОНИКИ им. Владимирского экстренно доставили 23-летнюю девушку с разрывом головки поджелудочной железы. Как пишет пресс-служба областного Минздрава, пострадавшая получила опасную травму во время дорожно-транспортного происшествия.

© Вести Подмосковья

Врачи приняли решение выполнить панкреатодуоденальную резекцию, то есть операцию по удалению головки поджелудочной железы. Подобные вмешательства проводятся в небольшом количестве медцентров, их очень редко назначают в условиях экстренной ситуации. Специалисты МОНИКИ обладают квалификацией для этой операции, поэтому пациентку направили в хирургическое отделение.

В итоге врачам удалось не только устранить проблему, но и сохранить непрерывность желудочно-кишечного тракта. После лечения девушка была выписана домой, сейчас она уже чувствует себя хорошо и продолжает работать.