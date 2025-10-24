Мурашко призвал усилить ответственность целевиков

Необходимо увеличить размер штрафов студентам программ медицинского образования, обучающихся по целевому договору, это усилит ответственность таких студентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности "целевиков": это увеличение штрафов за несоблюдение условий "целевого" договора; возможность дальнейшего обучения "целевика" в ординатуре только по целевому договору и только с тем же заказчиком", - следует из презентации Мурашко, представленной на Х Съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Унификации образовательного процесса можно достичь с помощью единого регулирования медицинского и фармацевтического образования в ординатуре. А для совершенствования системы трудоустройства необходимо регулирование трудоустройства выпускников в медицинские организации и установление предельных объемов подготовки по программам ординатуры.