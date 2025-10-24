Серфингистка приняла симптом смертельно опасного состояния за усталость

Британская серфингистка по имени Скай проигнорировала невыносимую боль в суставах, потому что приняла ее за усталость, и едва не погибла. Ее историей заинтересовалось издание Metro.

23-летняя Скай рассказала, что любила ходить в походы, заниматься серфингом, кататься на сноуборде и ездить на мотоцикле, поэтому, когда после очередных напряженных выходных на воде у нее начались боли в спине и бедрах, она не особенно забеспокоилась.

«Боль была постоянной, тупой, и каждый раз, когда я делала шаг, она отдавалась в ноге», — вспоминает девушка.

Врачи решили, что у нее ишиас, но через несколько часов после диагноза боль усилилась настолько, что ее стало невозможно терпеть.

В больнице британке сделали МРТ, выявившее, что боль была симптомом септического артрита в области таза и тазобедренного сустава, за четыре дня переросшего в сепсис всего тела — смертельно опасное состояние, которое в 20 процентах случаев заканчивается летальным исходом. Скай перенесла операцию по ликвидации инфекции в бедре, ей назначили антибиотики. Она провела в больнице месяц, после чего была вынуждена заново учиться ходить.

