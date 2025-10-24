В Москве открылся новый эндоскопический центр на базе одного из корпусов больницы имени С.С. Юдина. Учреждение станет одним из самых современных в городе по оснащению и сможет проводить до 160 исследований в день. О начале работы центра сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы хотим, чтобы москвичи жили не только долго, но и были здоровы. Для этого очень важно заниматься предиктивной медициной, направленной на предотвращение развития острых осложнений. Есть направления медицины, где занятия профилактикой дают очень значимый эффект, как онкология желудочно-кишечного тракта, - коварное заболевание, которое очень долгие годы может себя не проявлять. Но если вовремя проходить необходимые исследования, делать это регулярно, то заболевание можно предотвращать и на ранних стадиях успешно лечить. Поэтому больше четырех лет назад мы создали эндоскопические центры на базе крупнейших городских стационаров. Всего таких центров было четыре, а сегодня в больнице Юдина мы запускаем пятый. За все время было проведено более 700 тысяч исследований. У восьми тысяч человек обнаружили онкологические заболевания, 67% из них на ранней стадии, а 12% - на нулевой. В целом выявление онкологии ЖКТ на нулевой стадии выросло практически в шесть раз», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, развитие эндоскопических центров, открытие нового объекта и завершение программы модернизации поликлиник расширяет медицинские мощности столицы для проактивной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, это позволило начать программу профилактических скринингов.

«Вместе с врачами-онкологами четыре месяца назад мы приняли решение, что для жителей Москвы, которые несколько лет не проводили подобные исследования, мы открываем возможность пройти гастро- и колоноскопию в любое удобное для них время в наших городских поликлиниках и эндоскопических центрах. За время работы профилактического проекта 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них выявлены определенные заболевания», — отметила заммэра.

Она добавила, что развитие осложнений в этих случаях можно легко предотвратить, а значит, успешно вылечить человека, что даст ему шанс на полноценную и здоровую жизнь.

В рамках профилактического проекта направления открыты для более 3,5 миллиона москвичей. Жители могут выбрать для себя максимально комфортные слоты для записи - с учетом времени, необходимого на подготовку к исследованию.

Новый центр в больнице Юдина предлагает полный спектр эндоскопических исследований, включая гастро- и колоноскопию. Все процедуры проводятся с использованием современных технологий - увеличительной эндоскопии и виртуальной хромоскопии, которые позволяют с высокой точностью дифференцировать характер новообразований. Пациенты могут пройти обследование в максимально комфортных условиях под местной анестезией или мягкой седацией, весь процесс займет от 30 минут до двух часов, включая время на восстановление.

После процедуры пациенты отдыхают в специальной палате пробуждения, оснащенной всем необходимым. В центре создана комфортная вестибюльная группа и восемь универсальных процедурных, спроектированных с учетом потребностей как пациентов, так и медицинского персонала.

В доступе врачей современное оборудование экспертного класса, включающее восемь видеоэндоскопических систем и более 50 единиц медицинской техники, включая аппараты ИВЛ. Такое оснащение позволяет проводить сложные диагностические процедуры, включая биопсию и точную визуализацию слизистой.