Хирурги спасли двухлетнего малыша, подавившегося супом

В Екатеринбурге и Москве медики благодаря совместным усилиям смогли спасти жизнь двухлетнего Макара, который подавился супом и попал в критическое состояние. Об этом случае сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Малыш во время обеда поперхнулся супом, пища попала в лёгкие и бронхи, вызвав сильное затруднение дыхания. Сатурация кислорода у малыша достигла критически низких 35%, из-за чего бригада скорой помощи экстренно произвела интубацию и подключила мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) Екатеринбурга мальчика приняла мультидисциплинарная бригада из торакального хирурга, эндоскописта и анестезиолога-реаниматолога.

«Нам было необходимо быстро освободить дыхательные пути от пищевых масс, чтобы восстановить проходимость — с этим мы успешно справились», — рассказала заведующая торакальным отделением ОДКБ Елена Некрасова.

Малыш провёл на ИВЛ 12 суток, у него диагностировали двухсторонний пневмоторакс, который потребовал оперативного вмешательства. После успешного восстановления самостоятельного дыхания, ребёнок прошёл курс терапии и был выписан под амбулаторное наблюдение.

Однако через месяц контрольное обследование выявило двухстороннее поражение лёгких — тяжёлую пневмонию. Макара госпитализировали в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. Здесь его состояние ухудшилось, ребёнок снова тяжело заболел. Врачи провели обширные обследования и консультации, в том числе с фтизиатрами, исключая инфекционные заболевания. Консультации пациента неоднократно проводила доктор медицинских наук Юлия Хаманова.

Из-за необычности и сложности клинической картины свердловские специалисты обратились за помощью к коллегам из Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова в Москве для телемедицинской консультации. Минздрав региона организовал транспортировку ребёнка в столицу с привлечением Центра медицины катастроф и сопровождением врачей.

«Состояние ребёнка оставалось тяжёлым, но стабильным. При этом он нуждался в постоянной кислородной поддержке. В Москве малыша встретила бригада федерального Центра медицины катастроф и доставила в профильный медцентр», — пояснил анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области Александр Савицкий.

В НМХЦ имени Пирогова Макар находился на лечении три недели, где ему поставили диагноз «пневмонит, вызванный попаданием пищевых и рвотных масс». В настоящее время мальчик состоит на учёте в московской клинике и получает консультации как столичных, так и свердловских специалистов. Следующий визит в Москву семья планирует в декабре.

Мама Макара поделилась:

«Наш ребёнок сейчас бодрый, весёлый, активно познаёт мир, интересуется другими детьми и любит домашних животных. Видны улучшения в работе лёгких, но мы бережём его от сильных физических нагрузок. От всей семьи благодарим врача «Пироговки» Ивана Кузнецова, реаниматологов ОДКБ Евгения Соломатова и Дениса Заболотного, заместителя главврача ГКБ №40 Анну Овчинникову и заведующую отделением Наталию Фатееву за их участие и помощь».

