В Нижегородской области доставкой лекарств и анализов займутся дроны

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня их используют в сельском хозяйстве, логистике, строительстве и геодезии, при поиске пострадавших, патрулировании территорий, а также в военных целях.

Еще одна отрасль, где нашли применение дронам, медицина. БПЛА начнут использовать для доставки медицинских препаратов и анализов. При этом для пациентов эта услуга будет совершенно бесплатной, поскольку ее включат в тариф ОМС.

В Нижегородской области уже есть опыт использования дронов для доставки лекарств. Так, в апреле дрон-курьер доставил лекарства для антиретровирусной терапии из областного СПИД-центра в три медучреждения Нижнего Новгорода.

В частности, лекарства получили больница имени Семашко и больницы №28 и №33.