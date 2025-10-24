В российском регионе выявили тысячи нарушений репродуктивного здоровья

Информацией о результатах диспансеризации по репродуктивному профилю поделился Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции. Данные за 9 месяцев 2025 года таковы: обследования в Новосибирской области прошли 83 тысячи мужчин и 105 тысяч женщин.

© Сибмеда

По результатам диспансеризации, нарушения репродуктивного здоровья были выявлены у 1650 мужчин и 8 907 женщин – все они получили направление на дообследование и лечение в ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции».

Главный врач Центра, главный внештатный специалист Минздрава НСО по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина озвучила, что сегодня диагноз бесплодие ставится практически 25% пар, испытывающих трудности с зачатием. Почти в 40% случаев – причина в мужском факторе. В связи с этим, подчеркивает специалист, так важно проходить диспансеризацию в медучреждениях по месту жительства.

Все пациенты с подтвержденным диагнозом бесплодие, желающие пройти процедуру ЭКО по программе ОМС, направляются в «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции» для получения квоты на процедуру. Срок рассмотрения документов занимает до одного месяца, ожидание самой процедуры ЭКО в Новосибирской области занимает от трех до шести месяцев. Срок ожидания, по словам Анны Вятчининой, зависит от клинической ситуации и индивидуальных особенностей подготовки к программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

За 9 месяцев 2025 года в Новосибирске по программе ОМС было проведено 1432 процедуры ЭКО в семи центрах. Из них в государственном Центре ВРТ, находящемся в составе Клинического центра – 134.