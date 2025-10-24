Женщина с раком четвертой стадии назвала крайне опасный ночной симптом

Подозревавшая у себя опасное заболевание женщина успокоилась после того, как посетила терапевтов. Ей сказали, что появившийся дискомфорт в области груди связан с ношением неудобной одежды или небольшими гормональными изменениями.

Как рассказала Daily Mail 38-летняя Лора Маклафлин, мать двоих детей, все началось с "острых болей" в правой части груди.

"Я больше не могла спать на животе. Однако в клинике мне сказали, что надо сменить бюстгальтер - на тот, что без косточек. Никаких обследований они не назначили", - поделилась британка.

Прошло четыре месяца, а поводов для беспокойства становилось все больше. Первое же серьезное обследование подтвердило худшие опасения Лоры: у нее диагностировали рак четвертой стадии - в области груди обнаружили опухоль размером более девяти сантиметров.

Увидев такую картину, врач побледнел. Проводившие осмотр были " в шоке" от того, что британке еще на первом этапе, учитывая симптом, не сделали никаких снимков.

"В итоге меня записали на химиотерапию, лучевую терапию и двойную мастэктомию", - рассказала Маклафлин.

Впрочем, позже врачи заявили, что "операция будет бессмысленной", так как недуг распространился на лимфатические узлы и нижнюю часть позвоночника.

Сейчас женщина принимает лекарство, которое "пока действует". Она надеется, что в ближайшее время ей предложат инновационное средство из того, что сейчас проходит клинические испытания.