Гинеколог назвал неочевидный признак сахарного диабета у женщин

Сахарный диабет обычно ассоциируется с такими симптомами, как: жажда, позывы в туалет, постоянная слабость. Но есть еще один неочевидный признак болезни, возникающий у женщин. О нем сайту «Страсти» рассказала врач-гинеколог, репродуктолог Татьяна Гвоздикова.

© Passion.ru

По словам доктора, сбой менструального цикла — это один из тревожных звоночков, предупреждающих о проблемах со здоровьем. И при сахарном диабете он может появляться одним из первых.

Инсулин, повышающийся при заболевании, активно влияет на репродуктивную систему, продолжила Татьяна Гвоздикова. Он участвует в регуляции овуляции, работе яичников и балансе гормонов эстрогенов и андрогенов. Когда его становится слишком много, как, например, при инсулинорезистентности, нормальный ритм созревания фолликулов сбивается. В результате менструации становятся нерегулярными, с задержками, скудными или, наоборот, слишком обильными. В отдельных случаях они могут пропасть вовсе.

«На такие изменения многие женщины не обращают внимания, и зря. Состояние списывают на стресс, переутомление, смену климата, диету, возраст и множество других факторов. Случается, что гинекологи ставят диагноз „дисфункция яичников“ или „поликистоз“, не выяснив истинную причину потери месячных».

Татьяна Гвоздикова подчеркнула, что сбой цикла может развиваются еще на стадии преддиабета, когда анализы почти в норме. Поэтому молодым женщинам с нерегулярным циклом и признаками поликистоза важно проверять не только половые гормоны, но и уровень глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина.