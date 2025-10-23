Утверждены новые рекомендации по лечению гриппа

Минздрав России одобрил новые рекомендации по терапии гриппа для взрослых. Этот документ заменил редакцию 2022 года (согласно закону о здравоохранении, такие протоколы пересматривают не реже чем раз в три года). Авторами стали Национальная ассоциация инфекционистов имени В. И. Покровского и Российское общество терапевтов.

Переработали стратегию диагностики гриппа. Раньше ПЦР-тесты прописывали только для госпитализированных и уязвимых категорий (пожилые, дети, беременные, страдающие хроническими недугами), а сейчас — всем с симптомами.

Изменили ассортимент медикаментов для лечения. Добавили «Атериксен», «Рафамин», «Инозин Пранобекс», «Таурактант», вернули «Эргоферон». Убрали «Кагоцел». В плане снижения температуры теперь рекомендуют сочетание ибупрофена с парацетамолом вместо прежней смеси парацетамола, фенилэфрина и фенирамина.

Расширили раздел об осложнениях: по данным, они развиваются у 10–15% инфицированных, а среди госпитализированных — до 30%. Кроме пневмонии, перечислили острый токсический отек легких, миокардит, менингит, энцефалит, ложный круп, дыхательную и циркуляторную недостаточность, инфекционно-токсический шок, отек мозга.

Классификацию вирусов дополнили типом D, который поражает скот, но у людей в контакте с ним находят антитела, намекая на риск передачи.

Как отмечает инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, изменения — это не новые угрозы, а упорядочивание известных.

«Менингит или иммуносупрессия теперь официально трактуют как осложнения, требующие targeted терапии», — поясняет он.

Убрали иммуностимуляторы без доказанной антивирусной эффективности.

Инфекционист клиники «Медицина» Владимир Неронов подчеркивает: подход стал точнее, но грипп не стал опаснее — просто осложнения описаны детальнее.

В Роспотребнадзоре сообщили о 700 тыс. еженедельных случаев гриппа в стране, с ростом госпитализаций, но на сезонном уровне. Замдиректора НИИ гриппа Дарья Даниленко 22 октября предупредила: эпидемия будет умеренной, старт в декабре, пик — в январе. Циркулируют вирусы A (H1N1 и H3N2) и B; точный прогноз сложен.

