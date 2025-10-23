Матвиенко: репродуктивные технологии должны быть доступны госмедучреждениям

ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко проработать вопрос доступности новых современных репродуктивных технологий для государственных медицинских учреждений.

Матвиенко сделала заявление относительно репродуктивных технологий
© ТАСС
«Надо создать <...> возможность использовать современные репродуктивные технологии для того, чтобы люди могли обрести счастье родительства. Сейчас этим занимаются в большинстве своем частные медицинские учреждения - это хорошо. <...> Но использовать новые репродуктивные технологии в силу их дороговизны и доступности могут не все пары. Поэтому, <...> уважаемый министр здравоохранения (Михаил Мурашко - министр здравоохранения России, прим. ТАСС), может быть, посмотреть все-таки возможность расширения это в государственных медицинских учреждениях, разобраться с финансированием этой темы», — сказала она в рамках заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Председатель СФ также отметила, что в России растет количество бесплодных пар.

«В последнее время мужское бесплодие уже сравнялось с женским бесплодием, и это 25% семейных пар», — сказала она.