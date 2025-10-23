Матвиенко сделала заявление относительно репродуктивных технологий

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко проработать вопрос доступности новых современных репродуктивных технологий для государственных медицинских учреждений.

«Надо создать <...> возможность использовать современные репродуктивные технологии для того, чтобы люди могли обрести счастье родительства. Сейчас этим занимаются в большинстве своем частные медицинские учреждения - это хорошо. <...> Но использовать новые репродуктивные технологии в силу их дороговизны и доступности могут не все пары. Поэтому, <...> уважаемый министр здравоохранения (Михаил Мурашко - министр здравоохранения России, прим. ТАСС), может быть, посмотреть все-таки возможность расширения это в государственных медицинских учреждениях, разобраться с финансированием этой темы», — сказала она в рамках заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Председатель СФ также отметила, что в России растет количество бесплодных пар.