В России запустят регистр с данными о беременных

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями запустят в РФ с 1 марта 2026 года. В нем, кроме данных о пациентах с сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями и расстройствами поведения, будут внесены сведения о всех беременных, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

© ТАСС

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в регистр будут включаться сведения о пациентах со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, новообразованиями in situ (злокачественными опухолями на ранних стадиях), сахарным диабетом, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими диспансерного наблюдения. Также в него войдут данные о людях с ишемическими болезнями сердца, сердечными и сосудистыми имплантами и трансплантатами, кардиомиопатией, сердечной недостаточностью, острыми нарушениями мозгового кровообращения, болезнями печени, включая алкогольную этиологию, и хроническими обструктивными болезнями легких.