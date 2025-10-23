В Госдуме хотят разрешить чаще менять поликлинику

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который позволит гражданам менять медицинскую организацию чаще одного раза в год в случае автоматического прикрепления к другому филиалу или поликлинике из-за реорганизации учреждений здравоохранения. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которые позволят гражданам выбирать медицинскую организацию чаще одного раза в год, если они были автоматически переведены в другой филиал или поликлинику без их согласия в связи с изменением структуры медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В настоящее время смена возможна не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена на защиту прав граждан, которые в ряде регионов были автоматически прикреплены к другим поликлиникам в результате реорганизации, что лишило их возможности самостоятельно выбирать место получения медицинской помощи.