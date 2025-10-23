ВОЗ бьет тревогу из-за устойчивых к антибиотикам бактерий

Устойчивость основных бактерий к противомикробным препаратам (УПП) растет ежегодно на 5-15%, эта проблема особенно проявилась в странах с низкими доходами. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество оказать политическую поддержку финансированию борьбы с УПП.

"Устойчивость растет на 5-15% ежегодно в случае с основным бактериями. Она наиболее распространена в странах с низким уровнем доходов и в местах с ограниченными возможностями профилактики, диагностики и адекватного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам", - сказал Гебрейесус в ходе выступления на 12-й встрече высокого уровня по устойчивости к антибиотикам, текст опубликовала пресс-служба ВОЗ.

В 2023 году "каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире была вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам", отметил он. Новые данные Глобальной системы ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS), полученные из более чем 100 государств, показывают, что "устойчивость широко распространена и увеличивается".

"Мир сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения помощи в целях развития, оказываемой странам и самой ВОЗ", - констатировал гендиректор. Это влияет "на многие сферы общественного здравоохранения, включая борьбу с УПП".

Гебрейесус призвал мировое сообщество "сосредоточиться на политической поддержке финансирования борьбы с УПП и работать над обеспечением согласованности различных механизмов" в этой сфере.