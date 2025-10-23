Как в России формируют единую систему подготовки врачей

Вне зависимости от уровня медицинского вуза, будь то региональный или федеральный университет, качество и наполненность подготовки врачей всех специальностей должны быть одинаковыми. Для этого в стране создается единая система подготовки медицинских специалистов. Об этом заявил ректор Сеченовского университета Минздрава России, академик РАН Петр Глыбочко, выступая на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Медицинское образование в России находится в стадии глубокой системной трансформации. Мир меняется, и готовить врача по старым лекалам просто невозможно", - подчеркнул Петр Глыбочко.

Он пояснил, что целостная модель подготовки врача предполагает единые стандарты, раннюю профориентацию, практическую направленность обучения. Также очень важно еще во время обучения стимулировать студентов соответствовать современным требованиям - при получении знаний учитывать интеграцию науки и клинической практики, цифровую трансформацию и персонализированные образовательные траектории.

"Одно из базовых направлений - создать и обеспечить единую образовательную архитектуру в медицинской сфере. Для достижения этой цели созданы и апробированы критерии многоуровневой системы качества, что позволяет контролировать образовательную и профессиональную траектории каждого специалиста", - пояснил Петр Глыбочко.

В идеале профессиональный цикл должен охватывать все этапы образования - от школьного (в качестве примера можно привести проект "Медицинский класс в московской школе") до оценки профессиональной готовности выпускников с помощью трехэтапной системы первичной аккредитации.

Предложенная минздравом система обязательной трехлетней отработки молодыми врачами-выпускниками в государственных медучреждениях - это положительный шаг, считает академик Глыбочко. Он позволит отчасти решить проблемы с нехваткой медиков в здравоохранении, а также улучшит качество подготовки врачей.