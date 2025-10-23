Названы рекомендуемые препараты для терапии гриппа

Новые клинические рекомендации, разработанные Национальной ассоциацией специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского и Общероссийской общественной организацией "Российское научное медицинское общество терапевтов", среди изменений содержат такие пункты как проведение исследования на вирус гриппа среди всех граждан с признаками заболевания, а не отдельных групп, и проведение диагностики на ОРВИ и COVID-19. С текстом клинических рекомендаций ознакомился ТАСС.

"В стационаре проведение молекулярно-биологического исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenzavirus), определение РНК вируса гриппа А (Influenzavirus А) и вируса гриппа B (Influenzavirus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в первые сутки госпитализации - всем лицам с симптомами ОРВИ. Рекомендовано пациентам с симптомами респираторной инфекции проведение этиологической лабораторной диагностики для идентификации других возбудителей ОРВИ и SARS-CoV-2 в дифференциально диагностических целях", - говорится в клинических рекомендациях.

Среди препаратов, которые рекомендованы для медикаментозной терапии, выделяются "Осельтамивир" для прекращения репликации вируса, "Риамиловир", "Энисамия йодид", "Тилорон" с иммуномодулирующим и противовирусным эффектом и другие средства.