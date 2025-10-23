Для жителей Подмосковья проведут бесплатный онкоскрининг

Жители Московской области старше 18 лет уже в эту субботу, 25 октября, смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Во время мероприятия организуют консультации врачей-онкологов и проведут диагностические мероприятия. Такие данные приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

© Вести Подмосковья

Для женщин будет доступна маммография или УЗИ молочных желез, а мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты, который позволяет узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, для всех желающих будет доступна диагностика новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.

В Московской области функционирует 25 Центров амбулаторной онкологической помощи. Всего с начала этого года в ходе дней открытых дверей прошли обследование уже почти 8 тысяч человек. Мероприятия будут проводиться 25 октября с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации со специалистом.