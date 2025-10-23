Врачи спасли девочку с редким пороком развития

Специалисты Филатовской детской больницы спасли малышку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой, - образовался своеобразный мешок размером почти с голову девочки. Патология встречается только у одного из десяти тысяч новорожденных. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Благодаря мощному инфраструктурному каркасу и инновационным методикам мы можем выявлять патологии у малышей, еще даже не появившихся на свет, и помогать им даже в самых редких случаях. Например, история спасения девочки в Филатовской детской больнице началась до ее рождения. Врачи обнаружили серьезный порок развития брюшной стенки - омфалоцеле - когда малышка еще была в утробе матери. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой, - образовался своеобразный мешок размером почти с голову девочки. Патология встречается только у одного из десяти тысяч новорожденных. Из-за опасности повреждений медики решили провести кесарево сечение, и врачам удалось избежать осложнений при родах. Затем специалисты использовали уникальную методику с помощью вакуумной системы и поэтапно, в максимально бережном и безопасном режиме восстановили правильное положение органов в течение нескольких дней. Такой максимально щадящий и безболезненный способ позволил избежать негативных последствий, которые могли возникнуть при резком одномоментном вмешательстве. Сейчас малышка уже находится дома, хорошо себя чувствует и набирает вес, а расти и развиваться наравне со сверстниками ей помогут в специальном Центре ранней помощи, который также работает при больнице имени Филатова", - сообщила Анастасия Ракова.

Патологию впервые обнаружили еще во время пренатальной диагностики в столичном Центре женского здоровья. Из-за большого размера дефекта и опасности повреждений при родах медики решили выполнить кесарево сечение. Команда опытных специалистов Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой провела успешную операцию: удалось обеспечить безопасное появление новорожденной на свет.

При этом врачи ДГКБ имени Н.Ф. Филатова уже наблюдали плод в его внутриутробном развитии, поэтому были готовы оказать всю необходимую помощь. После рождения ребенка врачи применили собственную усовершенствованную методику поэтапного лечения, чтобы не допустить развития дыхательной и сердечной недостаточности. Это могло произойти из-за сдавления крупных сосудов и диафрагмы при резком одномоментном погружении органов в брюшную полость.

Специалисты подключили ребенка к специальной вакуумной системе, которая создавала отрицательное давление. Органы, находившиеся снаружи, постепенно в течение нескольких дней возвращались на место. На этом этапе малышке даже не потребовалась анестезия. Затем уже под наркозом врачи провели пластику брюшной стенки. Такой подход минимизировал нагрузку на детский организм и снизил риски осложнений.

Лечение прошло успешно, и через десять дней девочку выписали домой. Сейчас она активно растет и набирает вес. Первый год жизни - критически важный период для развития ребенка, поэтому в дальнейшем сотрудники Филатовской больницы продолжат заботиться о юной пациентке уже в специальном Центре ранней помощи. За здоровьем ребенка будет следить команда высококвалифицированных специалистов, в числе которых педиатры, хирурги, неврологи и другие профильные врачи.

Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова - это современное многопрофильное лечебное учреждение, в состав которого входит стационар, дневной стационар, Центр ранней помощи, Центры лечения для детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, поликлиника для оказания первичной медико-санитарной, профилактической и амбулаторной помощи.

Отделения Филатовской детской больницы оснащены современным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием, позволяющим оказывать помощь детям на самом высоком уровне.