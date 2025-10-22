В Кении установили мировой рекорд, удалив пациентке гигантскую опухоль

В кенийской столице Найроби успешно провели операцию по удалению крупной опухоли у подростка. Врачи Национальной больницы Кеньятта удалили 20,86 килограмма тканей у 17-летней девушки, установив тем самым мировой рекорд.

Процедура лечения длилась 10 часов. Болезнь причиняла пациентке сильную боль и вынудила бросить учебу. Команда медиков назвала этот успех знаковым событием в сфере здравоохранения Кении и указала на достаточную компетенцию восточноафриканской республики осуществлять операции, требующие высокой квалификации.

Согласно заявлению Королевской коллегии хирургов Нидерландов, у пациентки было зафиксировано редкое заболевание, известное как гигантомастия. Оно вызывало чрезмерный рост тканей и причиняло огромные физические и эмоциональные страдания.

Опухоль составляла 37 процентов от массы девушки.