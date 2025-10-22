Врачи спасли мальчика, проглотившего ключ от металлической банки

Врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил ключ от металлической банки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Мальчика в больницу привезли родители. Они рассказали, что сын играл с маленькой деталью и по неосторожности проглотил ее. Обследование показало, что ключ от банки находится в желудке.

«Слизистые оболочки внутренних органов были не повреждены. При помощи эндоскопического инструмента металлический предмет с острыми краями был аккуратно извлечен», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов.

Специалист отметил, что родители сделали правильно, что сразу показали ребенка специалистам, а не попытались достать тело самостоятельно.