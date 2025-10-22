Вице-премьер рассказала об успехах диспансеризации в 2025 году

Почти 6 млн россиян прошли диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья с начала 2025 года. У 12 тысяч женщин, получивших лечение по результатам диспансеризации, наступила беременность, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"В прошлом году началась диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, которую прошли почти 7 млн человек. В этом году нарастили темпы, за 9 месяцев это уже почти 6 млн. У более 12 тысяч женщин, получивших лечение по результатам диспансеризации, наступила беременность", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что в РФ продолжается развитие медицинской реабилитации.

"В прошлом году ее получили более 1,5 млн человек. В этом году ожидаем почти 1,8 млн", - уточнила она.

