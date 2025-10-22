Голикова объяснила, что должно стать приоритетом в здравоохранении РФ

Профилактика и предупреждение заболеваний должны стать основными статьями расходов системы здравоохранения в России, при этом нужно снижать потребность в стационарной медицинской помощи. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Несмотря на увеличение финансирования амбулаторной медицинской помощи, сейчас на специализированную медицинскую помощь (стационар и дневной стационар), как и 15 лет назад, приходится 52% всех расходов системы ОМС, а на амбулаторную медицинскую - только 29%. Нам надо перевернуть эту пирамиду, добиться, чтобы основными расходами системы здравоохранения стали профилактика и предупреждение заболеваний, диспансерное наблюдение, а потребность в стационарной медицинской помощи уменьшилась", - сказала она.

Голикова добавила, что в РФ лидирующие позиции среди причин смертности по-прежнему занимают заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология. Кроме того, серьезную тревогу вызывает молодеющий сахарный диабет, а также различные психические расстройства. Как уточнила вице-премьер, основные причины этих заболеваний связаны с образом жизни - питанием, стрессом, гиподинамией, то есть с тем, что выбирает для себя сам человек. Поэтому в условиях имеющихся ресурсов и растущих запросов общества наиболее эффективным является не просто раннее выявление заболеваний, но их предотвращение.

"Одним из элементов мировых национальных стратегий медицины является медицина предрисков с регулярными скрининговыми обследованиями. Мы должны предвидеть болезнь до ее появления. Мы нарабатываем инструменты для этого. Например, благодаря генетическим исследованиям мы можем выявить наследственную предрасположенность к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям, нейродегенеративным расстройствам", - отметила Голикова.

По ее словам, данные клинических, лабораторных и функциональных исследований, в совокупности с анализом образа жизни, социального статуса и окружающих условий позволяют определять индивидуальные прогнозы рисков и формировать на их основе персонализированные программы контроля биологического возраста человека, индивидуальные рекомендации по питанию и физической активности, превентивную фармакотерапию.

При этом здоровое долголетие - это не только медицинские меры, подчеркнула вице-премьер. В его основе также лежит здоровая среда обитания - экология, пищевые привычки, двигательная активность, культурное развитие, правильный образ жизни и крепкие социальные связи.

"Формирование у наших граждан ответственного отношения к своему здоровью возможно лишь через объединение усилий всех отраслей, напрямую взаимодействующих с человеком. Наша задача дать им инструменты, чтобы стать активными участниками этого процесса", - подытожила Голикова.

