Как акцент на профилактику поможет оздоровить нацию

Основные расходы системы здравоохранения должны приходиться не на стационарное лечение, как сейчас, а на превентивную медицину - профилактику и предупреждение развития хронических заболеваний. Это тренд ближайших 15 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании конгресса "Национальное здравоохранение", который в эти дни проходит в Москве.

О необходимости больше вкладываться именно в профилактику руководители социального блока правительства и Минздрава говорят уже не первый год. Логика абсолютно понятна: предотвратить заболевание легче (и дешевле), чем лечить. Основные шаги в этом направлении уже сделаны. Например, восстановлена разработанная еще в советские времена при Николае Семашко знаменитая на весь мир система профилактических осмотров и диспансеризации. Выстраивается система не просто раннего выявления болезней, но и диспансерного наблюдения за такими пациентами.

"Перевод основной части финансирования системы здравоохранения на предупреждение заболеваний, диспансерное наблюдение позволит уменьшить потребность в дорогостоящем стационарном лечении. Сейчас на специализированную медицинскую помощь, как и 15 лет назад, это стационар и дневной стационар, приходится более половины всех расходов системы ОМС (52%). А на амбулаторную - только 29%. Нам нужно перевернуть эту пирамиду", - подчеркнула Голикова.

Это тренд на общее оздоровление нации, считает вице-премьер. Ведь если основные усилия системы здравоохранения будут направлены на профилактику и предупреждение заболеваний, а также диспансерное наблюдение, удастся чаще избегать серьезных осложнений хронических заболеваний, требующих дорогостоящего высокотехнологичного лечения в условиях стационара.

"Инфаркт происходит не сразу, - пояснил в своем выступлении министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Ишемическая болезнь сердца формируется годами, до сосудистой катастрофы может пройти 30 лет. Если делать акцент на профилактику, это поможет снизить процент осложнений".

При этом, отметил Михаил Мурашко, изменение тренда в сторону профилактики требует больших усилий и от врачей поликлинического звена, и от самих людей.

"Нам необходимо перестроить сознание и медиков, и людей, и это не решить в одночасье, это довольно сложная задача, нам предстоит кропотливая работа", - подчеркнул министр.

За последние 15 лет, напомнила Татьяна Голикова, в стране выстроена четкая система экстренной, в том числе высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и смертность от инфарктов и инсультов за эти годы удалось сократить на 31%. Но болезни системы кровообращения по-прежнему лидируют среди причин смертности, причем и у людей в работоспособном возрасте. Поэтому мало "бить по хвостам", спасая пациентов уже с запущенным заболеванием. Нужно выстраивать систему медпомощи так, чтобы люди дольше оставались здоровыми.

"Серьезную тревогу сейчас у нас вызывают не только болезни системы кровообращения и онкозаболевания, но и молодеющий сахарный диабет, ожирение, различные психические расстройства. Мы знаем, что основные причины этих заболеваний связаны с образом жизни, питанием, стрессом, гиподинамией, то есть тем, что выбирает для себя сам человек, какую жизненную траекторию он видит", - отметила Татьяна Голикова.

Людей необходимо заинтересовать заниматься сохранением своего здоровья.

"Одна из развивающихся во всем мире стратегий - медицина предрисков с регулярными скринингами. Мы должны работать со здоровыми, предвидеть болезнь до ее появления. Например, благодаря генетическим исследованиям мы можем увидеть наследственную предрасположенность к тем или иным заболеваниям и заранее выстроить индивидуальную программу их профилактики", - подчеркнула вице-премьер.

Помогут развивать превентивный подход и цифровые технологии - от создания всевозможных гаджетов, помогающих следить за основными параметрами здоровья, до более сложных систем, включающих выстраивание индивидуальных профилактических программ. "Такая "поликлиника в кармане" будет доступна нашим людям уже в ближайшее время, отметил глава Сбербанка Герман Греф.