В России отчитались об износе инфраструктуры здравоохранения

Износ инфраструктуры здравоохранения в России снизился в два раза за последние15 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"За 15 лет износ инфраструктуры здравоохранения снизился более чем в два раза. Объем ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи - прим. ТАСС) вырос в 45 раз и превысил 1,5 млн пациентов по итогам 2024 года", - сказала она.

Также за последние 10 лет 126 высокотехнологичных методов лечения переведены на оплату в систему ОМС - это около половины всех методов ВМП. Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась почти на 31%, а от новообразований - на 24%.

"Чтобы обеспечить доступность медицинской помощи гражданам за 15 лет финансирование медицинской помощи за счет всех источников выросло до 5,6 трлн рублей. А средства ОМС увеличились до 3,5 трлн рублей", - добавила Голикова.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.