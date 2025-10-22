«Мышиная лихорадка»: как защититься от смертельной болезни и кто в группе риска

В Удмуртской республике зафиксирован всплеск «мышиной лихорадки». Болезнь может привести даже к летальному исходу, а распознать ее не так просто, сообщает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

Обычная поездка на дачу могла закончиться для Олега комой, токсическим шоком, а возможно, и смертью. Перебрал в сарае немного дров и уже пятые сутки в стационаре республиканской инфекционной больницы. Повезло обратился к медикам сразу при появлении первых симптомов.

«Голова раскалывалась, все болело. К вечеру температура поднялась высокая. Голова начала болеть, руки, суставы, все. Пришлось вызвать скорую помощь. Скорую вызвали. Подождали. Он меня проверил. Говорит, что подозрение на мышку», − рассказал пациент республиканской клинической инфекционной больницы Удмуртской республики Олег Лебедев.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ГЛПС. А еще ее называют «мышиной лихорадкой. Зачастую источником заражением для людей являются эти грызуны.

Анастасия Сидорова, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Удмуртской республике:

«Как бы ни казалось странно, у нас сельское население меньше болеет, чем городское. Городское 55%, сельское 44%. Это связано с тем, что большинство у нас из Ижевска, из Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки. И поэтому они заражаются именно на садовых участках».

В Удмуртии с начала этого года зарегистрировано 323 случая геморрагической лихорадки. В 2,5 раза больше, чем в прошлом 2024-м. Причина нынешней вспышки в Удмуртии аномально снежная и теплая зима.

Она создала идеальные условия полевой мыши. В России это вирусное заболевание широко распространено. Ежегодно фиксируется около 5 7 тысяч случаев. Главное вовремя распознать его симптомы.

Ольга Царенко, врач-инфекционист республиканской клинической инфекционной больницы Удмуртской республике:

«ГЛПС опасна тем, что ее можно спутать с другими инфекционными заболеваниями, особенно сейчас, когда идет сезон ОРВИ. Так как при ГЛПС бывает повышенная температура, и больше никаких клинических проявлений может не быть».

А бьет «мышиная лихорадка» в первую очередь по почкам.

Наталья Ижболдина, врач кабинета медицинской профилактики республиканской клинической инфекционной больницы Удмуртской республики:

«Обычно, в среднем почки восстанавливаются в течение 3 6 месяцев. Вы можете себе представить? А в некоторых ситуациях даже до двух лет процесс восстановления почек. Потому что основной точкой приложения вируса являются сосуды. Поэтому и голова болит. А что такое почки — это клубок сосудов».

Среди основных симптомов заболевания: резкое повышение температуры (до 40), озноб, сыпь, слабость, сильная головная боль, боли в мышцах.

Олег выпишется уже через несколько дней. Болезнь протекала не остро. Тогда бы в инфекционном отделении пришлось пролежать около месяца. В следующий раз обязательно захватит на дачу защитные перчатки с маской, уборку помещений будет проводить только влажным способом и тщательно мыть руки перед едой, как рекомендуют врачи.