Названо число россиян, болеющих диабетом, но не знающих об этом

Диабет, опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. В Минздраве рассказали, сколько человек в стране на самом деле болеют этим недугом.

© РИА Новости

Россиян, больных диабетом, гораздо больше, чем говорят официальные цифры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он отметил, что ежегодно число пациентов с диабетом растет. При этом негативная тенденция отмечается по всему миру.

Особую угрозу представляет скрытый диабет. Люди, болеющие им, не знают о своем недуге. По словам Камкина, людей с недиагностированным диабетом столько, сколько с выявленным.

«У нас сегодня порядка 6 миллионов человек по официальной статистике страдают сахарным диабетом различных типов и примерно такое же количество со скрытыми формами», - рассказал замминистра на сессии форума «Национальное здравоохранение».

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что самой распространенной причиной смерти в России являются болезни сердца, сосудов, а также злокачественные опухоли и сахарный диабет.