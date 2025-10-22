Названо число россиян, болеющих диабетом, но не знающих об этом

Диабет, опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. В Минздраве рассказали, сколько человек в стране на самом деле болеют этим недугом.

Россиян, больных диабетом, гораздо больше, чем говорят официальные цифры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он отметил, что ежегодно число пациентов с диабетом растет. При этом негативная тенденция отмечается по всему миру.

Особую угрозу представляет скрытый диабет. Люди, болеющие им, не знают о своем недуге. По словам Камкина, людей с недиагностированным диабетом столько, сколько с выявленным.

«У нас сегодня порядка 6 миллионов человек по официальной статистике страдают сахарным диабетом различных типов и примерно такое же количество со скрытыми формами», - рассказал замминистра на сессии форума «Национальное здравоохранение».

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что самой распространенной причиной смерти в России являются болезни сердца, сосудов, а также злокачественные опухоли и сахарный диабет.