Как изменится медицинская помощь для женщин

Минздрав России рассчитывает, что не менее четверти женщин, которые планировали сделать аборт, после усовершенствования медико-социальной и правовой помощи, примут решение оставить ребенка. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

"Благодаря вновь выстроенной и усовершенствованной системе медико-социальной и правовой помощи у женщин, которые обращаются в состоянии репродуктивного выбора, нам удастся не менее чем в 26% сохранить беременность", - сказала Котова на конгрессе "Национальное здравоохранение 2025".

Она отметила, что до 2030 года планируется создать более 400 женских консультаций, переоснастить 143 перинатальных центра и родильных дома. Ожидается, что более 80% женщин, проживающих в малых городах и селах, которые не имели ранее возможности обратиться в женскую консультацию, получат ее.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. женщин ежегодно отказываются от прерывания беременности и встают на учет после прохождения консультаций в кабинетах медико-социальной помощи.

ТАСС - информационный партнер конгресса "Национальное здравоохранение 2025".