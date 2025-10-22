В России возник дефицит комбинированной вакцины

В ряде российских регионов наблюдается нехватка вакцины против коклюша. Заболевание представляет серьезную угрозу, особенно для детей, и может иметь фатальные последствия. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

По данным источника, дефицит вакцины отмечается в Алтайском и Красноярском крае, Республике Коми, Перми, Рязанской области. Медицинские учреждения подтвердили отсутствие препарата "Пентаксим", предназначенного для детей до 6 лет и защищающего от коклюша, дифтерии, столбняка и гемофильной инфекции. Среди них – детские поликлиники Барнаула, Ухтинская детская больница, краевая больница им. Вагнера в Пермском крае. В красноярской поликлинике №3 сообщили об отсутствии вакцины с лета. Недостаток "Пентаксима" также подтверждают некоторые частные клиники Москвы.

Дефицит препарата совпал с возросшим спросом на вакцинацию. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости коклюшем в России в 2024 году, зафиксировано 32,5 тысячи случаев. Положительная динамика наблюдается с апреля 2023 года.

Коклюш вызывает приступы удушающего кашля, гипоксию и повреждение мозга. Возможные осложнения включают пневмонию, кровоизлияния и задержки в развитии у детей.