Врачи онкодиспансера спасли единственную почку пациента

На днях врачи Амурского областного онкологического диспансера выполнили уникальную операцию. Они помогли 63-летнему пациенту сохранить единственную функционирующую почку.

Ранее левую почку у пациента удалили из-за онкологического заболевания. Позже на контрольном осмотре было найдено новообразование в средней части оставшейся правой почки. В ходе обследования выяснилось, что метастазов в близлежащие ткани и органы нет. Это позволило удалить опухоль методом радиочастотной абляции, сохранив большую часть органа.

«Удаление участка пораженной почечной ткани позволило минимизировать риск рецидива», - сообщает амурский Минздрав.

Сейчас у пациента послеоперационный период, у него удовлетворительное состояние.

Как писал ранее портал 2х2.su, в отделении реанимации АОКБ появились специальные планшеты, которые позволяют

совершать видеозвонки. Первыми пообщались с родными 76-летняя пенсионерка, которая ожидала операцию, и 37-летняя пациентка, которую дома ждали муж и двое маленьких детей.