Обозначены сроки начала эпидемии гриппа в России

Эпидемию гриппа в России стоит ждать в конце ноября - начале декабря. Об этом сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко на пресс-конференции, посвященной актуальной эпидемиологической ситуации в России.

"Традиционно ожидаем начало эпидемии в конце осени - начале зимы. Ориентируемся на конец ноября - начало декабря", - сказала она.

Если эпидемия начнется в начале года, то ее пик будет после новогодних праздников, подчеркнула Даниленко. Кроме того, по ее словам, ожидается циркуляция всех возбудителей, поэтому эпидемия, скорее всего, будет смешанной.

Сейчас грипп выявляется редко, на прошлой недели этот диагноз был подтвержден менее чем в 1% случаев.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в этом году от гриппа привито более 41,8 млн россиян, или 28,3% населения страны.