Врачи помогли мужчине с синдромом инкуба

В Индии к психиатрам попал мужчина, которому казалось, что у него интимная связь с невидимыми существами. Данное расстройство носит название синдром инкуба. В случае с мужчиной галлюцинации вызвал резкий отказ от спиртного.

К ним на прием попал местный житель, который утверждал, что у него интимная связь с невидимыми существами. Ему привиделись четыре женщины, одетые в черное. Они общались с мужчиной и вступали в сексуальный контакт. Испугавшись видений, он обратился к врачам.

Как объяснили психиатры, данное психическое расстройство носит название синдром инкуба. Чаще всего болезни подвержены люди с шизофренией, психиатрическими расстройствами или в состоянии, вызванном употреблением наркотических веществ.

В случае с жителем Индии психиатры выяснили, что галлюцинации вызваны резким отказом от спиртного – алкогольный психоз.

После лечения видения прекратились.

