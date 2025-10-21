Врачи провели уникальную операцию по удалению ребра через проколы

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы. Благодаря этому врачи помогли 40-летнему мужчине, который десять лет страдал от боли и почти не мог пользоваться левой рукой из-за врожденной аномалии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Вечерняя Москва

— Приоритет Москвы — сделать высокотехнологичную медицину максимально доступной для каждого жителя и помогать пациентам даже с редчайшими заболеваниями. Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной, — отметила Ракова.

По словам специалистов, мужчина родился с редкой генетической патологией, при которой ребра срослись неправильно и сдавливали подключичную вену. Из-за этого нарушалось кровообращение и появлялась сильная боль при любых движениях. Без операции пациент рисковал столкнуться с тромбообразованием и потерей функции руки.

Удаление первого ребра требует высокой точности, поскольку рядом проходят ключевые сосуды и нервы. Хирурги Склифа успешно выполнили четырехчасовую торакоскопическую операцию. Сразу после вмешательства мужчина почувствовал облегчение, а вскоре его выписали из больницы.

Ранее специалисты из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники доктора Рошаля — смогли удалить маленькой девочке сосудистое образование во рту, которое вызывало кровотечения с самого рождения.