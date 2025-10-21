Как цифровизация меняет работу отечественной медицины

Процесс цифровизации, охвативший практически все сферы жизни, заметно меняет и работу отечественной медицины. Новые технологии помогают ставить диагноз, проводить операции, консультировать на расстоянии. Все это облегчает работу врачей, а главное - помогает пациентам.

Успехи медицины в освоении новых технологий отметил и президент России Владимир Путин.

"Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 миллионов медицинских документов можно уже получить в электронном виде. Это хорошо", - сказал он в ходе июльского совещания по социальным вопросам.

Одно из важных направлений - развитие Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Она собирает данные от всех организаций с медицинской лицензией. Цель - повысить доступность и качество медицинских услуг.

"Главный вектор цифровизации здравоохранения сегодня - переход от разрозненных ИТ-систем к единому цифровому контуру. Интеграция ЕГИСЗ, электронных медкарт и телемедицинских сервисов создает базу для персонализированного подхода к каждому пациенту", - сказала "РГ" директор аналитической платформы "ФармЗнание" Елена Ватутина.

Если говорить о конкретных технологиях, то одна из наиболее востребованных сегодня в медицине - это искусственный интеллект. Согласно докладу Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, в 2024 году ИИ использовали 30 процентов организаций сферы здравоохранения, а еще 15 процентов планировали начать его применение в течение трех лет.

Можно выделить три ключевых тренда, которые позволили перевести технологии ИИ из экспериментальной стадии в рутинную практику, сказала в разговоре с "РГ" директор департамента развития отраслевых партнерств и технологических проектов Сеченовского университета Валерия Кузоватова. "Первый тренд - смещение фокуса с диагностики на прогнозную аналитику. Технологии учатся не просто находить болезни, а предсказывать риски их развития, - пояснила эксперт. - Второй - глубокая интеграция инструментов поддержки решений в рабочие процессы врача. Ценность представляет не сам по себе умный алгоритм, а его способность незаметно и вовремя встраиваться в медицинскую информационную систему, чтобы давать подсказки прямо во время приема, а не в виде отдельного отчета. И в-третьих, назрела необходимость перехода к оплате за реальный результат: снижение затрат, экономию времени врачей. Это мотивирует разработчиков создавать по-настоящему полезные продукты".

Управляющий директор департамента развития приоритетных проектов Фонда "Сколково" Камила Зарубина также считает ИИ одной из ключевых технологий в цифровизации медицины. Она уже активно используется в клиниках, например для анализа снимков КТ, МРТ и рентгена. Другое важное направление, по словам эксперта, - цифровые операционные. "С помощью специального комплекса врач из Москвы может дистанционно следить за операцией в другом городе. Еще одна технология использует компьютерную 3D-визуализацию во время операции, чтобы дать подсказку хирургу", - рассказала "РГ" Камила Зарубина.

Главный тренд здравоохранения, по ее словам, это переход к предиктивной медицине, которая не лечит, а предотвращает заболевания, выявляя их на ранней стадии.

"Смысл в том, чтобы сместить фокус на профилактику и осознанность пациента, который будет посещать врача не тогда, когда уже плохо, а для предупреждения проблем", - считает эксперт.

Цифровизация как раз помогает сделать такие профилактические приемы нормой", - считает эксперт.

Еще одно активно развивающееся направление в здравоохранении - телемедицина. Она дает возможность "прийти" на прием к врачу даже жителям отдаленных районов. К примеру, в Архангельской области планируется оснастить этой технологией 70 процентов населенных пунктов, где нет возможности иметь узких специалистов.

"С 2019 года количество телеконсультаций в России выросло в 11 раз, - рассказал "РГ" основатель и председатель правления страховой компании "Лучи" Михаил Беляндинов. - Для пациентов это не просто видеосвязь с врачом, а полноценный дистанционный маршрут: консультация, анализы, рекомендации, наблюдение".

"Телемедицина стала привычной частью системы: объем рынка в 2024 году превысил 15 миллиардов рублей, увеличившись более чем на треть за год", - добавила Елена Ватутина.

Тем же, кто посещает поликлиники очно, новые технологии значительно облегчили жизнь, например, за счет онлайн-записи к специалистам.

"Цифровые решения ускоряют процессы обслуживания пациентов. Так, цифровые ассистенты и чат-боты упрощают процессы записи к врачу и получения консультаций, сокращают время ожидания пациентов, снижают нагрузку на административный и врачебный персонал", - перечислила "РГ" управляющий партнер сегмента "Бизнес-консалтинг" компании IBS Елена Саяпина.

По словам эксперта, ускоренными темпами идет также развитие технологий, улучшающих процессы диагностики и оперативного вмешательства. Согласно исследованию аналитического центра IBS, технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) уже внедрены в 20 процентах организаций. Они повышают качество и доступность обучения, минимизируют риски при операциях.

В этом году в России был запущен национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья". И хотя задача цифровизации там прямо не прописана, он может способствовать развитию в том числе и этих технологий.