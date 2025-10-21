Почему поправки к закону об ОМС вызывают серьезные дискуссии

Законопроект поправок к ФЗ-326 "Об обязательном медицинском страховании в РФ", внесенный в Госдуму правительством, вызвал в обществе серьезные, если не сказать ожесточенные, дискуссии. Поправки предполагают предоставление губернаторам регионов права передавать функции страховых медицинских организаций (СМО) территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ТФОМС). То есть, по сути, исключать страховые компании из системы медстрахования.

Страховое сообщество было шокировано столь радикальным решением и выступило резко против. Аргументы довольно увесистые: кто, кроме страховых компаний, сегодня защищает интересы пациента, заступаясь за его права, разбирая конфликты с медиками, штрафуя за нарушения в сроках и качестве оказанной медпомощи?

И потом: такое решение фактически создаст в стране две разных системы ОМС: там, где губернаторы реализуют свое право, будет одна система. А там, где оставят все по-прежнему, - другая.

Зато медицинское сообщество не скрыло своего ликования: наконец-то страховщиков лишат возможности рублем штрафовать их за любую провинность, включая ошибки в оформлении многочисленных отчетов, справок, журналов и прочих шедевров бумажной активности.

Самыми первыми громко выразили коллективную поддержку законопроекту медики Нижегородской области. Ее сформулировал председатель профсоюза региона Василий Приказнов. "Это лишнее и ненужное звено в системе здравоохранения, страховые компании только съедают наши деньги. Федеральные клиники уже давно финансируются напрямую из федерального фонда ОМС, без всяких посредников, и эту практику следует распространить на региональный уровень", - заявил он "РГ".

Более взвешенную позицию заняли авторитетные эксперты отрасли. Так, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев рассказал "РГ":

"Когда мы принимали закон об ОМС, речь шла о том, чтобы реально сделать страховую модель, а вместо этого мы получили просто участников, которые имели гарантированные источники финансирования. Фактически ведь страховые компании, которые работают вместе с фондами, у нас страховыми не являются. Они не заинтересованы в том, чтобы медицинские учреждения тратили страховые средства эффективнее: не на лечение, а на профилактику, предупреждение болезней, то есть на формирование здоровья населения. Мне кажется, что по большому счету предложен первый шаг к перенаделению территориальных фондов функциями страховщиков: если я плачу деньги, я заинтересован, чтобы их потратили как можно эффективнее, и буду строго их контролировать".

Похожее мнение высказала и директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович:

"До 2010 года страховые компании сами распределяли деньги в медицинские учреждения и могли рулить экономически, стимулировать медицинские организации - за свой счет ставили им программные средства, обучали, повышали квалификацию персонала. Но с 2010 года у них отняли функцию прямой оплаты медорганизаций, они стали какой-то промежуточной, очень двойственной структурой. Предложенное решение фактически создаст в стране две разных системы ОМС Зарабатывать они могли только на штрафах. И тогда их главной целью стало выискивать недостатки в работе медицинских организаций и наказывать, порой придираясь просто не по делу. На рынке появились крупные холдинговые структуры, главной целью которых является прибыль, зарабатывание денег. Тут уже не до интересов населения".

Но на защиту страховых компаний стеной встали пациентские организации.

"Ежегодно миллионы людей обращаются в страховые компании с жалобами и вопросами и получают помощь, - отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Страховые представители сопровождают пациентов, добиваются обследований, помогают ускорить получение высокотехнологичной помощи, решают споры с медорганизациями. Мы видим десятки тысяч примеров, когда именно вмешательство страховщиков становилось решающим. Пациенты это ощущают, хотя, может быть, не всегда понимают, что за ними стоит именно страховая компания".

Подход, предложенный законопроектом, уже эффективно работает в новых регионах РФ

Экспертный совет, состоявшийся в Госдуме 7 октября, предложил отозвать законопроект. Однако Комитет Госдумы по охране здоровья на своем расширенном заседании поддержал его. Его председатель Сергей Леонов подчеркнул, что подход, предложенный законопроектом, уже эффективно работает в новых регионах и, по его мнению, логично предоставить право всем субъектам самим выбирать ту или иную организационную структуру системы ОМС.

"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передаче их полномочий территориальному фонду ОМС", - заявил он.

По его мнению, взимаемые штрафы не будут оседать в страховых компаниях, а будут направлены из территориального фонда ОМС обратно в систему здравоохранения. Кроме того, врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на разборки с частными страховыми организациями. В результате обслуживание системы страхования будет дешевле, а высвобожденные средства будут направлены на финансирование медпомощи населению.

20 миллионов прямых обращений граждан СМО обработали в 2024 году

В свою очередь президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев на круглом столе "Обязательное и добровольное медицинское страхование в России: преимущества, пробелы, новые подходы" в Общественной палате РФ предсказал, что ликвидация медицинских страховщиков в ряде регионов может нивелировать все достижения по защите прав пациентов. И подтвердил это цифрами: в 2024 году СМО страны провели более 30 миллионов экспертиз и обработали больше 20 миллионов прямых обращений граждан...

Острота дискуссии показывает, что вопрос не так прост, чтобы решить его быстро и однозначно. Возможно, стоило бы испытать предложенный вариант в пилотном режиме в нескольких территориях и затем сравнить результаты обоих вариантов с точки зрения эффективности, в том числе выяснить мнения пациентов, что оказалось лучше для них. А пока им остается только ожидать, кто возьмет на себя роль третейского судьи в остром споре. И предложит решение, которое устроит всех.