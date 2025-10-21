Врачи спасли мозг годовалой девочки, на которую упал шкаф

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока смогли восстановить мозговые функции годовалой малышке после падения на неё шкафа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Минздрав Приморья.

Несчастный случай произошёл в Черниговском районе. На девочку в возрасте год и четыре месяца дома упал шкаф. Её доставили в ближайшее крупное медучреждение – Спасскую центральную районную больницу. Малышке диагностировали эпидуральную гематому, сдавливающую мозг, ушиб головного мозга, перелом височной кости, а также острую анемию. Чтобы убрать гематому, спасским медикам пришлось прибегнуть к трепанации черепа.

Угроза жизни миновала, но подобные черепно-мозговые травмы могут привести к необратимым последствиям – нарушению мозговых функций. Для дальнейшего лечения девочку эвакуировали во Владивостокскую клиническую больницу № 2. Врачи нейрохирургического отделения смогли снять отёк мозга, благодаря постоянному контролю врачей, обезболиванию, медикаментозной терапии, регулярных обследованиям малышка будет жить полноценной жизнью. Ей выписали в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет РФ в сентябре инициировал доследственную проверку по факту падения шкафа на ребёнка. В правоохранительные органы никто не обращался, но публикации о несчастном случае в СМИ и социальных сетях привлекли внимание следователей, которые проверяют, как девочка оказалась в опасной для жизни ситуации.