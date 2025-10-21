Минздрав попросили пресечь навязывание россиянам платных услуг

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко по поводу навязывания пациентам ненужных им услуг в платных медицинских учреждениях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас дать поручение рассмотреть предложение о создании правового механизма, направленного на борьбу с навязыванием платных услуг в сфере медицинского обслуживания <…>. Со своей стороны готов инициировать соответствующие поправки в действующее законодательство для защиты прав врачей и пациентов", - указано в тексте письма.

Депутат отметил, что сейчас во многих коммерческих медцентрах основная часть доходов персонала зависит от выполнения показателей эффективности (KPI), которые в свою очередь завязаны на количество пациентов и стоимость "проданных" им услуг. Разрыв между окладом медработника и премиальной составляющей, по словам Нилова, в некоторых случаях "достигает 5-6 раз".

"Оказываясь заложниками выполнения показателей эффективности для сохранения адекватного уровня своих доходов, врачи из частных медицинских клиник вынуждены предлагать пациентам дополнительные услуги и обследования, в которых те, на самом деле, не нуждаются. Такой подход к оказанию платной медицинской помощи самым негативным образом сказывается как на качестве медобслуживания, так и на общем уровне доверия к системе здравоохранения в целом", - заявил депутат.

Он добавил, что многие частные медцентры оказывают также помощь в рамках обязательного медицинского страхования и при этом провоцируют своих пациентов пройти дополнительные обследования на платной основе.

Существующая система оплаты труда врачей в частных клиниках, по мнению Нилова, провоцирует "колоссальный отток специалистов из бюджетных организаций", и "этот искусственный дефицит кадров с высокой долей вероятности будет расти".