Роспотребнадзор отчитался об уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России еженедельно выявляют более 700 тыс случаев ОРВИ и гриппа. Роспотребнадзор рассказал о текущей эпидситуации и напомнил о мерах профилактики.

© РИА Новости

В России еженедельно выявляют 700 тыс новых случаев гриппа и ОРВИ. Этот показатель находится на сезонном уровне и не превышает многолетние значения, рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве отметили, что постепенно растет число госпитализаций. У больных чаще всего выявляют вирусы гриппа, которые включены в вакцину, рекомендованную для эпидемиологического сезона 2025–2026 годов.

«В этом году изменен штаммовый состав вакцины, включая вирус гриппа A(H3N2)», - уточнили в управлении.

Эксперты подчеркивают, вакцинация от гриппа позволит избежать тяжелого течения болезни. Поэтому особенно важно вовремя сделать прививку людям из группы риска. Это дети, пожилые, беременные и пациенты с хроническими болезнями.

На данный момент в России привито более 41,8 миллиона человек — это 28,3% населения страны.