В Тюмени врачи прооперировали школьницу, жившую с шестью пальцами на кисти

Врачи областной клинической больницы №2 в Тюмени успешно провели операцию по удалению шестого пальца на руке 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Девочка родилась с аномалией в виде второго большого пальца на левой руке.

«В данном случае у ребенка наблюдался полноценно развитый добавочный палец на лучевой стороне первого пальца кисти. В более раннем возрасте родители опасались проведения оперативного вмешательства, но после консультации с врачом-ортопедом наконец решились», — рассказали медики.

Во время операции специалисты удалили добавочный палец, стабилизировали пястно-фаланговый сустав, пересекли деформированную фалангу основного пальца и скорректировали его ось, зафиксировав спицей. Медики отметили, что операция и послеоперационный период прошли хорошо. Через две недели после вмешательства ребенку удалили все швы. Через шесть недель рентген показал, что произошло сращение скорректированной фаланги.