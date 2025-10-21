Врачи удалили девочке-подростку лишний палец на руке

В областной клинической больнице № 2 в Тюмени прооперировали 12-летнюю девочку с врожденной полидактилией - лишним большим пальцем на руке.

Эта особенность может передаваться по наследству. А может быть и следствием влияния на будущую маму во время беременности факторов окружающей среды, инфекций, химических веществ.

"Мы удалили добавочный палец. Стабилизировали пястно-фаланговый сустав. Скорректировали ось фаланги, зафиксировав спицей. Также перенесли точку фиксации длинного сгибателя для профилактики рецидива деформации пальца", - прокомментировал проделанную работу травматолог-ортопед, кистевой хирург Игорь Супрунов.

Уже через пару недель подростку сняли швы, а спустя полтора месяца рентгеновский снимок показал: фаланга успешно срослась.

Скоро девочке удалят спицы, и она начнет курс реабилитации.

Принято считать, что аномалия эта встречается довольно редко, однако, по данным врачей ОКБ № 2, только за текущий год они прооперировали уже 15 юных пациентов с данной патологией.