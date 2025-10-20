В России десятки тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета

Обучение в специальных школах сахарного диабета, которые работают в медучреждениях Подмосковья, прошли уже около 40 тысяч жителей региона, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. — Пациентам с сахарным диабетом важно контролировать уровень сахара в крови, придерживаться определенной диеты и следовать рекомендациям врачей. Самостоятельно разобраться с теми изменениями, которые привнес в жизнь новый диагноз, может быть сложно. В школах сахарного диабета врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. В этом году занятия в них прошли почти 40 тыс. человек, в том числе более 1,8 тыс. детей».

В Подмосковье работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ. Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.