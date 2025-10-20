Препарат для терапии ожирения отметили престижной премией

Эксперты отметили престижной премией отечественную разработку для терапии ожирения и диабета 2 типа. Производители препарата удостоились премии VOICE Beauty Awards 2025.

В специальной номинации «Прорыв года» победила отечественная разработка «Тирзетта» для терапии ожирения и диабета 2 типа. Она активирует два ключевых инкретиновых пути — GLP-1 и GIP, что обеспечивает комплексное воздействие.

Жюри выбрало 74 победителя в 8 основных категориях и 10 специальных номинациях за вклад в индустрию красоты.

«То, что фармацевтический препарат оказался в числе лауреатов бьюти-премии, — яркое свидетельство того, как стираются границы между здоровьем, медициной и красотой. Это новый стандарт интегративного подхода, где терапия становится частью заботы о себе, а результат — не только цифры на весах, но и качество жизни, уверенность, энергия и ощущение внутренней гармонии», — комментирует директор направления Эндокринология Группы «Промомед» Людмила Ковальчук.

Церемония награждения состоялась 29 сентября в ресторане «Недальний Восток» — гастрономическом проекте Аркадия Новикова, расположенном в историческом комплексе усадьбы Долгоруковых-Соллогуба. Из более 500 интересных бьюти-запусков эксперты и знаменитости выбрали лучшие.

В состав жюри вошли эксперты и звезды: врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, основатель «Школы кожи» (как представитель медицинской экспертизы) Галина Меньшикова; стилист-парикмахер Алексей Горбатюк; актриса Лянка Грыу; топ-визажист Кирилл Шабалин и другие.

