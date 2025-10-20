Молодоженам предложили бесплатно проверить здоровье

Вместе со свидетельством о браке в ЗАГСах молодоженам стали вручать сертификат "Семейный", который позволяет бесплатно и без очереди проверить состояние репродуктивного здоровья. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Документ необходимо предъявить в поликлинике по месту жительства. В исследование входят ультразвуковая диагностика, сбор анализов и консультации узких специалистов. В случае необходимости пациенту назначат развернутое обследование.

«Такая диагностика позволит предупредить развитие болезней и начать лечение уже возможных заболеваний, в том числе инфекционных и онкологических», — написала Анна Минькова.

В Краснодарском крае пройти проверку репродуктивного здоровья могут жители в возрасте от 18 до 49 лет. В 2025 году это сделали более 440 тысяч человек.