Врачи спасли пациента с опухолью в мозге размером с кулак

В гибридной операционной Флагманского центра Склифа прооперировали мужчину с опухолью головного мозга, которая на тот момент была размером с кулак. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская Медицина».

© Вести Подмосковья

Мужчина полгода страдал от головных болей. Обследование показало опухоль менингиому, сдавливающую структуры головного мозга. По направлению из поликлиники он обратился в Склиф, где ему сначала выполнили эмболизацию сосудов головного мозга во избежание кровотечения, а затем удалили опухоль в ходе открытой нейрохирургической операции.

После операции самочувствие пациента улучшилось, на следующий день он уже смог самостоятельно передвигаться. Мужчина уже выписан, впереди его ждет курс массажа, физиотерапия и сеансы в барокамере.