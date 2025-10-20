В Минздраве рассказали, на сколько хватит запаса жизненно важных лекарств

В России есть запас большей части лекарств, включая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), которых хватит примерно на шесть месяцев. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации "Доступность жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для льготных категорий граждан: проблемы и пути решения" заявил заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев.

По его словам, с начала специальной военной операции наличие ЖНВЛП активно мониторится с использованием аналитической витрины. Она была создана координационным центром Правительства РФ. Эта витрина оценивает все элементы доступности лекарственных препаратов из указанного перечня на всех участках дистрибьюторской цепи, передает ТАСС.

"Это и производство, и ввоз в Российскую Федерацию, наличие препаратов на складе, в медицинских организациях и в аптеках. И сегодня мы видим, что по подавляющему большинству препаратов, в частности, жизненно важных, есть запасы, которые примерно равны полугоду", - сказал Глаголев.

Он также отметил, что в России фиксируется снижение цены на ЖНВЛП и стабильность поставок таких препаратов в стране.