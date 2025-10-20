Эксперты рассказали об особенности нового штамма «Стратус»

Прошедшим летом стало известно о появлении нового штамма коронавируса – «Стратус». Эксперты рассказали, чем отличается новый подвид, и в чем его опасность.

В июле Роспотребнадзор сообщил, что в России более 100 человек заразились новым штаммом коронавируса «Стратус». На сегодняшний день число больных увеличилось.

Эксперты рассказали, чем новый подвид отличается, и в чем его опасность.

Как сообщает «КстатиNews» со ссылкой на врачей, новый штамм пытается взломать иммунитет даже у крепких жителей и у привитых. Отличительная черта «Стратуса» - высокая заразность, отмечают эксперты. При этом чаще всего болезнь протекает в легкой форме, напоминая обычный ОРВИ.

Отличить его можно по характерному симптому – осиплости голоса. Также наблюдаются повышение температуры, общая слабость, кашель.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали два новых штамма коронавируса.