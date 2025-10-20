Медики вернули речь 77-летнему экс-преподавателю вуза

В Екатеринбурге врачи Городской клинической больницы №40 спасли жизнь и помогли вернуть речь и способность двигаться 77-летнему Юрию Анатольевичу, бывшему преподавателю вуза. Мужчина оказался на грани гибели из-за тромба, который вызвал острое нарушение кровотока в головном мозге. Об этом случае сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Серьёзное ухудшение самочувствия Юрий Анатольевич почувствовал около 16:00: у него повисла рука, и впервые в жизни он не смог произнести ни слова. Бригада скорой помощи незамедлительно доставила пациента в ГКБ №40.

Для спасения жизни и восстановления кровотока врачи применили современную методику тромболизиса — процедуру, которая за несколько минут растворяет тромб в глубоких венах мозга. После процедуры состояние мужчины начало постепенно улучшаться: уже к 22:00 восстановились движения в руке и ноге, а через несколько часов вернулась речь — пациент произнёс «Всё ок».

На следующий день Юрий Анатольевич поблагодарил специалистов неврологического отделения ГКБ №40 — врача стационара Анну Силантьеву, врача интенсивной терапии Александра Екимова и их коллег за квалифицированную помощь. Мужчина сделал комплименты медперсоналу и выразил желание выписаться домой.

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения ГКБ №40 Татьяна Коломиец рассказала, что тромболитическая терапия успешно применяется в больнице уже много лет. Если в первые годы удавалось спасти около 20 человек в год, то с начала 2025-го выполнено уже 80 успешных процедур пациентам. Метод эффективен в любом возрасте: например, одной из пациенток было 99 лет, и благодаря тромболизису её состояние значительно улучшилось, она продолжает наблюдаться у неврологов и сегодня.

Этим летом врачи двух уральских больниц спасли 17-летнюю девушку с редким и опасным заболеванием. Юная свердловчанка выжила после блокировки лёгочных сосудов тромбами на 80%, сообщало ИА «Уральский меридиан».