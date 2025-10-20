Врачи спасли пациента от рака четвертой стадии с метастазами

В Кабардино-Балкарии онкохирургам удалось вылечить пациента с раком четвертой стадии и метастазами.

Мужчина поступил в диспансер с сильными болями в животе и общим недомоганием. Обследование выявило две злокачественные опухоли — в кишечнике и почке, а также метастазы в печени.

После постановки диагноза «рак ободочной кишки» врачи разработали комплексный план лечения. Сначала была проведена лапароскопическая операция по удалению части опухолей. Затем пациент прошел интенсивный курс химиотерапии, который позволил уничтожить около 50 процентов оставшихся раковых клеток. После этого была проведена операция по удалению пораженной части печени. Гистологическое исследование подтвердило полное отсутствие метастазов.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал Mash Gor.

В августе воронежским врачам удалось удалить сразу 34 раковые опухоли у пациентки с лейомиосаркомой. Метастатические опухоли размером от 0,3 см до 9×10 сантиметров располагались в различных областях брюшной полости и малого таза 33-летней пациентки.