Какие лекарства запретят употреблять перед управлением авто

Водителям могут официально запретить принимать обезболивающие и жаропонижающие. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие препараты планируют включить в перечень запрещенных.

Законопроект, запрещающий водителям принимать определенные медицинские препараты и садиться за руль, был принят в первом чтении еще в мае этого года. Фактически закон вводит в Кодекс об административных правонарушениях такое понятие, как «лекарственное опьянение». Тем не менее закон до сих пор не принят в окончательном чтении.

Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство России. В первую очередь сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства, — отмечает глава Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

Например, все аллергики знают, что такие антигистаминные препараты, как «Супрастин», «Тавегил», вызывают сонливость.

Ранее Минздрав дал официальный ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова по теме перечня запрещенных препаратов для водителей. В него вошли лекарства от простуды: «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд» и другие. Предположительно, запрещены к приему будут также жаропонижающие «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»; обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон», «Спазмалгин»; спазмалитики «Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал»; антигистаминные препараты «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст», «Цетризин», «Левоцетризин», а также другие препараты. Полный перечень, который, предполагаемо, будет закреплен законодательно, включает более 70 наименований препаратов. Открытым остается вопрос, как водители должны узнавать о запрете приема того или иного лекарства перед тем, как сесть за руль.

Очевидный, но при этом практически невыполнимый способ — довести до каждого водителя в стране перечень запрещенных препаратов. Получается, что перед походом в аптеку гражданам придется сверяться с многостраничным перечнем лекарств. Предлагалось маркировать запрещенные препараты, однако от этой инициативы пока отказались, — рассказывает «Вечерней Москве» юрист, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Екатерина Соколовская.

Если действительно запретить садиться за руль всем, кто принимает препараты из списка, число водителей снизится чуть ли не в разы. В списке, например, есть корвалол, который пьют многие «сердечники». Поэтому необходимо медицинское освидетельствование и определение на законодательном уровне допустимых норм содержания тех или иных веществ для подтверждения или опровержения реального опьянения.

В случае принятия закона все, что сможет сделать водитель, который не может жить без запрещенного за рулем лекарства, — обратиться к врачу. Вместе с ним стоит обсудить, можно ли заменить конкретно ваше средство на то, что не входит в список запрещенных лекарств. Иначе придется пересаживаться на такси и общественный транспорт.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Законопроект предполагает весьма серьезное наказание за прием водителями запрещенных лекарств — штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Фактически как за вождение в нетрезвом виде.

