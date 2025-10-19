Что известно о массовом отравлении готовыми блюдами в Улан-Удэ

В Бурятии 43 человека обратились за медицинской помощью после употребления в пищу готовой продукции, купленной в одной из торговых сетей региона. Троим пациентам диагностировали сальмонеллез.

После массового отравления СК РФ по Республике Бурятия возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее стало известно о вспышке острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали 43 человека. В Республиканскую инфекционную больницу в итоге были госпитализированы 36 человек.

По словам главы республики Алексея Цыденова, среди пострадавших 21 ребенок. Также он уточнил, что у троих госпитализированных врачи уже подтвердили сальмонеллез.

Один из пострадавших от отравления сейчас находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, у остальных госпитализированных - состояние средней тяжести, уточнила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Медики работают в усиленном режиме. В Республиканскую клиническую инфекционную больницу ночью был вызван персонал, все пациенты получают необходимую помощь. Состояние больных под контролем врачей. Сообщается также, что в медучреждении оперативно были развернуты дополнительные койко-места.

По предварительным данным, люди пострадали в результате употребления готовых блюд компании "Восток", которые покупатели приобрели в торговых точках сети "Николаевский". В частности, речь идет о традиционном блюде японской кухни онигири, а также о шаурме, отметила Лудупова.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Назначены санитарно-гигиенические экспертизы образцов изъятой продукции, а судебно-медицинские экспертизы установят степень тяжести вреда, причиненного здоровью граждан.

Свою проверку после массового отравления готовой едой организовала прокуратура.