В Москве разработали новую диагностику психических расстройств

В ходе медицинского форума «БИОПРОМ», который прошёл в Геленджике, московские специалисты представили свои новейшие разработки. Одной из них стал инновационный метод диагностики риска психических заболеваний, основанный на анализе липидограммы крови. Точность этого теста составляет 93%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные власти активно инвестируют в медицинские инновации, чтобы сделать Москву лидером в этой области.